Tankrabatt: Sollte man am 1. Mai tanken – oder erst später?

Die Bundesregierung hat offenbar ein Faible für Showdowns: Zuerst führte sie die 12-Uhr-mittags-Regel ein. Jetzt folgt der Tankrabatt – ausgerechnet zu einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Während der Reiseverkehr über das verlängerte Wochenende vom 30. April bis 3. Mai rollt, schlägt am 30. April um Mitternacht die Stunde, ab der die Energiesteuer für zwei Monate lang entfällt. Knapp 17 Cent könnten Super und Diesel dadurch günstiger werden.

Voraussichtlich werden in den frühen Morgenstunden des 1. Mai die Preise spürbar sinken – aber tatsächlich schon um 17 Cent? Die Mineralölkonzerne beteuern, dass sie die Steuersenkung komplett weitergeben wollen. Das beteuerten sie aber auch, als im Sommer 2022 infolge des Ukraine-Kriegs ein dreimonatiger Tankrabatt eingeführt wurde. Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsförderung gab die Mineralölwirtschaft den Rabatt im ersten Monat fast vollständig weiter, in den Folgemonaten allerdings nur noch zum Teil.

Viel Aufmerksamkeit auf den 1. Mai

Auch dieses Mal ist zu erwarten, dass die Steuerentlastung zumindest anfangs annähernd vollständig weitergegeben wird – schließlich ist hier die Aufmerksamkeit von Autofahrern und Medien am größten. Doch fallen die Literpreise sofort um rund 17 Cent?

Bei Fuels und Energie e.V. – dem Verband der Mineralölindustrie – sendet man auf Anfrage scheinbar widersprüchliche Signale. Zum einen greife die Steuersenkung in der Praxis nicht sofort, da der am 1. Mai in den Zapfsäulen gelagerte Sprit großteils ohne Steuersenkung gekauft worden sei. Die Energiesteuer werde nicht beim Spritverkauf an der Zapfsäule, sondern bereits bei der Entnahme des Kraftstoffs aus Raffinerien oder großen Tanklagern berechnet.

Der günstigere Sprit wird erst im Laufe des 1. Mai gezapft

Das würde bedeuten, dass der günstigere Sprit je nach Füllstand der Tankstellen erst im Laufe des 1. Mai gezapft werden würde. Oder auch später, da wegen des Feiertags die Belieferung in der Regel eingeschränkt ist.

Andererseits verweist der Verband auf die Konkurrenzsituation: Senke eine Tankstelle den Preis, ziehe die benachbarte meist nach. Notfalls mache eine Tankstelle dann zunächst Verlust, betont Verbandssprecher Alexander von Gersdorff und ergänzt: „Es kann bis in den Tag hinein dauern, bis die Preise unten sind. Ob das schon am 1. Mai vollumfänglich der Fall sein wird, kann ich so nicht beantworten. Es mag noch eine Zeit dauern.“

„Die Preise werden sukzessive fallen“, sagt ADAC-Sprecherin Katharina Lucà. Foto: ADAC/ Theo Klein

Das betont man auch beim ADAC. „Die Preise werden sukzessive fallen“, sagt Unternehmenssprecherin Katharina Lucà – im Tagesverlauf, aber teils auch in den Tagen darauf. Vergessen sollte man nicht, dass die Preise der 12-Uhr-Regel willen auch am 1. Mai nach Mittag wieder steigen.

Derzeit gehen die Spritpreise wieder nach oben

Damit könnte der Vormittag des 2. Mai eine gute Gelegenheit sein, um den Tank wieder zu füllen. Oder, wohl noch sicherer, die Vormittage der Tage darauf. Allerdings nur, falls die Rohölpreise infolge neuer politischer Volten nicht kurzfristig wieder anziehen.

Derzeit gehen die Spritpreise wieder nach oben – es ist der stärkste Anstieg seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Unmittelbar vor Einführung des Tankrabatts vor knapp vier Jahren waren die Spritpreise in Deutschland ebenfalls deutlich gestiegen. Einen Versuch der Mineralölindustrie, die Preise vor der aktuellen Steuersenkung bewusst nach oben zu schrauben, erkennt Lucà derzeit allerdings nicht.

Die Preisfüchse unter den Autofahrerinnen und Autofahrer werden in den kommenden Tagen wohl nur das Nötigste tanken. Und dann erst nach dem 1. Mai an die Tankstellen fahren, insofern es die Reiseplanung erlaubt.

Dass die Tankfüllung die günstigeren Preise vor dem Krieg in Nahost erreicht, können auch sie nicht erwarten. Am Tag vor dem Krieg kostete der Liter Super E10 im Schnitt 1,78 Euro – der Liter Diesel war für 1,75 Euro zu haben. An diesem Montagnachmittag (27. April) kostete der Liter E10 in Stuttgart im Schnitt gut 2,10 Euro und der Liter Diesel rund 2,20 Euro.