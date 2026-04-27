Tankrabatt Sollte man am 1. Mai tanken – oder erst später?
Ab 1. Mai gilt der Tankrabatt – an einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Doch ab wann gehen die Preise tatsächlich runter?
Ab 1. Mai gilt der Tankrabatt – an einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Doch ab wann gehen die Preise tatsächlich runter?
Die Bundesregierung hat offenbar ein Faible für Showdowns: Zuerst führte sie die 12-Uhr-mittags-Regel ein. Jetzt folgt der Tankrabatt – ausgerechnet zu einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Während der Reiseverkehr über das verlängerte Wochenende vom 30. April bis 3. Mai rollt, schlägt am 30. April um Mitternacht die Stunde, ab der die Energiesteuer für zwei Monate lang entfällt. Knapp 17 Cent könnten Super und Diesel dadurch günstiger werden.