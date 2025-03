Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen können sich nach viertägigem Verhandlungspoker nicht mit den Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund einigen – dann lassen sie die Gespräche scheitern. Nun soll der Schlichter eingreifen.

Matthias Schiermeyer 17.03.2025 - 22:07 Uhr

Die Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert. Die Gewerkschaft Verdi bedauerte den Fehlschlag. „Wir haben uns bis an die Schmerzgrenze bewegt“, sagte der Vorsitzende Franz Werneke am Abend in Potsdam. „Die Arbeitgeber haben unsere Einigungsvorschläge abgelehnt.“ Seitens der Vertreter von Bund und Kommunen gab es zunächst keine Stellungnahme.