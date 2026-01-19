Innenminister Stobl lobt eine Analyse seines Landeskriminalamtes überschwänglich. Die aber vernachlässigt grundlegende wissenschaftliche Standards.
19.01.2026 - 14:40 Uhr
Für Innenminister Thomas Strobl (CDU) ging es darum, eine bestimmte Form des Terrorismus „bekämpfen und austrocknen zu können“. Er sparte nicht mit Superlativen, als er die Ergebnisse einer Studie zu Teenager-Terroristen vorstellte: Hoch effizient hätten die Wissenschaftler des Landeskriminalamtes in einer „weltweit ersten kriminologischen Auswertung“ gearbeitet, um zu analysieren, wie junge Menschen sich in sozialen Medien, insbesondere dem Kurznachrichtendienst Telegram radikalisieren und ihren Weg in den Terrorismus finden. „Terrorgram“ haben die Kriminalisten diese Szene getauft.