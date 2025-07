Der Pokalsieger spielt in der Region – und das zieht die Fans an. Knapp 4000 Zuschauer werden erwartet, wenn Sebastian Hoeneß seine Mannschaft auf das Feld schickt.

Carlos Ubina 11.07.2025 - 11:39 Uhr

Die ersten Trainingseinheiten liegen hinter der Mannschaft des VfB Stuttgart. Jetzt steht für den Fußball-Bundesligisten das erste Testspiel in der Vorbereitungsphase an: beim SV Fellbach an diesem Samstag (15 Uhr). Die Begegnung beim Verbandsligisten ist das sogenannte Jako-Freundschaftsspiel – eine Partie, die auf Wunsch des VfB-Ausrüsters und Anteilseigners in der Region gegen Amateure ausgetragen wird.