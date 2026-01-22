 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen

Teurer Neubau in Stuttgart OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen

Teurer Neubau in Stuttgart: OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen
1
Das Haus für Film und Medien soll in der City beim Breuninger-Parkhaus entstehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Innerhalb weniger Tage soll der Gemeinderat über die Großinvestition der Landeshauptstadt entscheiden. Die Folgekosten sind hoch, die Mehrheit scheint unsicher.

Der 115 Millionen Euro teure Neubau des Hauses für Film und Medien soll in der kommenden Woche vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossen werden. Dazu ist für Dienstag eine Sitzung des Wirtschafts- und Städtebauausschusses anberaumt. Am Donnerstag, 29. Januar, soll der Rat den Baubeschluss fassen, tags darauf Aufträge für 16 Millionen Euro vergeben werden.

 

Der Sitzungsbeginn für den Gemeinderat am Donnerstag wurde um eine Stunde auf 15.30 Uhr vorgezogen. Eine Ursache könnte das Festival Stuttgart meets Mumbai in der Partnerstadt am 30. Januar sein, welches vom Stadtoberhaupt traditionell besucht wird. Dazu müsste die Sitzung auf den Reiseplan abgestimmt werden. OB Frank Nopper (CDU) scheint mit einer knappen Abstimmung zu rechnen, auf seine Stimme könnte es ankommen. Das Haushaltsbündnis aus CDU und Grünen hält 28 von 61 Stimmen.

Stadt erwartet Verschuldungsgrenze

Stuttgart plant bis Ende 2027 wegen der Wirtschaftslage und Steuerrückgängen mit rund 850 Millionen und bis 2030 mit 2,8 Milliarden Euro neuen Schulden. Es wird aber erwartet, dass bereits die Verschuldungspläne im nächsten Haushalt (2027/2028, 1,3 Milliarden Euro) vom Regierungspräsidium (RP) nicht zugelassen werden. In den Haushaltsberatungen wurden rund 20 Schulprojekte bis mindestens 2030 geschoben, Steuern und Gebühren erhöht und Leistungen in diversen Bereichen reduziert.

Nopper spricht sich trotz erheblicher Bedenken für den Neubau des lange geplanten Filmhauses bei der Breuninger-Garage aus, nennt aber auch mögliche Folgen. In der Gesamtabwägung sei man „unter Hintanstellung der Bedenken des Herrn Finanzbürgermeisters“ zu der Überzeugung gekommen, den Baubeschluss zu empfehlen. Die Betriebskosten für das Haus müssten deutlich reduziert werden. Das Haus biete ein „Alleinstellungsmerkmal für Stuttgart im Bereich von Film und Medien“, es sei Magnet für die Kreativwirtschaft und Element der Wirtschaftsförderung.

Hohe Vorprojektkosten für das Filmhaus in Stuttgart

„Für eine Vollbremsung“ bei dem Projekt spreche, dass das RP für die Stadt voraussichtlich eine Kreditobergrenze aussprechen werde. Dies könne dazu führen, „dass andere Investitionsprojekte nicht mehr umgesetzt werden können“, so Nopper. Außerdem seien rund 10,6 Millionen Euro Vorprojektkosten ausgegeben worden, die bei einem Baustopp „verloren wären“. Die Zahl wird nicht aufgeschlüsselt. Verlorene Planungskosten, zum Beispiel bei Schulbauten, waren beim Stopp diverser Projekte in den Haushaltsplanberatungen kein Thema.

Finanzbürgermeister: Frage der Notwendigkeit Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Bedenken von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) stehen in der Beschlussvorlage: Es sei mit einem „hochdefizitären Betrieb“ zu rechnen, Folgelasten von 9,4 Millionen Euro pro Jahr müssten in künftigen Haushalten erwirtschaftet werden. Es dränge sich „die Frage der Notwendigkeit auf“.

Kulturbereich soll für Betrieb sparen

In dem am Donnerstag veröffentlichten Papier wird dargelegt, dass der Neubau „auch das übrige Kulturbudget und den gesamten Kulturbetrieb in der Landeshauptstadt tangieren wird“. Andere Kulturbetriebe werden durch das Projekt mit weiteren Kürzungen rechnen müssen. Dies sei „vor dem Hintergrund der im Doppelhaushalt konsolidierten Mittel für Kultur in Höhe von 8,95 Millionen Euro zu bedenken.“ Allerdings handele es sich beim Haus für Film und Medien um ein „überregional einzigartiges Leuchtturmprojekt“.

Weitere Themen

Sophie Alice aus Frankfurt: Influencerin nach Kessel-Besuch beeindruckt: „Stuttgart, voll cool!“

Sophie Alice aus Frankfurt Influencerin nach Kessel-Besuch beeindruckt: „Stuttgart, voll cool!“

Die Influencerin Sophie Alice aus Frankfurt war neulich zu Besuch im Kessel – und zeigt sich in einem Video auf Instagram beeindruckt. Was ihr an Stuttgart besonders gefallen hat.
Von Philip Kearney
Teurer Neubau in Stuttgart: OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen

Teurer Neubau in Stuttgart OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen

Innerhalb weniger Tage soll der Gemeinderat über die Großinvestition der Landeshauptstadt entscheiden. Die Folgekosten sind hoch, die Mehrheit scheint unsicher.
Von Konstantin Schwarz
Unfall in Stuttgart-Möhringen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Unfall in Stuttgart-Möhringen Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Stuttgart-Möhringen wurden am Mittwochmittag zwei Personen verletzt. Eine rote Ampel könnte missachtet worden sein.
Von Maria Fischer
Urteil im Rudloff-Prozess: Der Steuerhinterziehung schuldig – Ex-Bordellchef muss ins Gefängnis

Urteil im Rudloff-Prozess Der Steuerhinterziehung schuldig – Ex-Bordellchef muss ins Gefängnis

Das Landgericht Stuttgart hat den ehemaligen Bordellbetreiber Jürgen Rudloff wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.
Von Hilke Lorenz
Landtagswahl in Stuttgart: Friedrich Haag wirbt schon jetzt am Feldrand für sich

Landtagswahl in Stuttgart Friedrich Haag wirbt schon jetzt am Feldrand für sich

Erst sechs Wochen vor der Landtagswahl dürfen Politiker ihre Plakate aufhängen. Warum ist vom Stuttgarter FDP-Kandidat Friedrich Haag dann jetzt schon Wahlwerbung zu sehen?
Von Julia Bosch
Wildgänsemanagement in Stuttgart: Linksbündnis will Jagd auf Nilgänse verhindern

Wildgänsemanagement in Stuttgart Linksbündnis will Jagd auf Nilgänse verhindern

Eier tauschen, vergrämen, jagen – mit einem Wildgänsemanagement will die Stadt Stuttgart den sich ausbreitenden Nilgänsen Herr werden. Das gefällt nicht jedem.
Von Lisa Welzhofer
In Stuttgart-Möhringen: Neue Anlaufstelle für Radfahrer – Mehr als nur Reparaturwerkstatt

In Stuttgart-Möhringen Neue Anlaufstelle für Radfahrer – Mehr als nur Reparaturwerkstatt

Wegen bürokratischer Hürden verzögerte sich die Eröffnung der Fahrrad-Service-Station am Möhringer Bahnhof. Sie sind nun überwunden, die Stadt rechnet mit einer Eröffnung im Frühjahr.
Von Sebastian Steegmüller
Nostalgie gefällig? So war das Leben in Stuttgart im Jahr 2016

VfB-Abstieg, S21-Proteste & Co. Nostalgie gefällig? So war das Leben in Stuttgart im Jahr 2016

Der 2016-Trend macht die Runde in den sozialen Medien. Was war vor zehn Jahren los in Stuttgart? Wer waren die prägenden Figuren? Wo trafen sich die Menschen? Wir blicken zurück.
Von Philip Kearney
Ein Seliger aus Stuttgart: Rupert Mayer – unschweigsam und unbeugsam

Ein Seliger aus Stuttgart Rupert Mayer – unschweigsam und unbeugsam

Vor 150 Jahren wurde Rupert Mayer geboren. Der Geistliche machte sich den praktischen Dienst am Nächsten zur Lebensaufgabe und trotze den Nazis unerschrocken.
Von Jan Sellner
Neue Event-Reihe in Stuttgart: Im „Goodstuffclub“ trifft Streetfood auf Fine Dining – „Mit den Gästen ein Team“

Neue Event-Reihe in Stuttgart Im „Goodstuffclub“ trifft Streetfood auf Fine Dining – „Mit den Gästen ein Team“

Butter vom Handteller und Fine Dining im T-Shirt: Der „Goodstuffclub“ bricht alle Regeln. „Bei uns gibt es gutes Essen, gutes Trinken und eine gute Zeit“, sagen die Macher.
Von Petra Xayaphoum
Weitere Artikel zu Stuttgart Breuninger Haushalt
 
 