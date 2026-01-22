Teurer Neubau in Stuttgart OB wirbt für Filmhaus – Kultur soll sparen
Innerhalb weniger Tage soll der Gemeinderat über die Großinvestition der Landeshauptstadt entscheiden. Die Folgekosten sind hoch, die Mehrheit scheint unsicher.
Der 115 Millionen Euro teure Neubau des Hauses für Film und Medien soll in der kommenden Woche vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossen werden. Dazu ist für Dienstag eine Sitzung des Wirtschafts- und Städtebauausschusses anberaumt. Am Donnerstag, 29. Januar, soll der Rat den Baubeschluss fassen, tags darauf Aufträge für 16 Millionen Euro vergeben werden.