Tex-Mex für den Südwesten: Taco Bell steht in Stuttgart in den Startlöchern

Tankstellen und Autohöfe sind eigentlich das Geschäft der Firma Schaal. Aber nun steigt das Unternehmen aus Weinstadt offenbar auch als Franchisepartner in den Fast-Food-Markt ein – für Taco Bell. Wann es die Burritos, Quesadillas und Nachos der 1962 gegründeten Marke in Deutschland geben wird, sorgt im Internet seit Jahren für Diskussionsstoff. Ein Versuch scheiterte bereits, aber jetzt scheint es Wirklichkeit zu werden, denn erste Stellenanzeigen für verschiedene Standorte sind auf der Homepage von Schaal veröffentlicht worden. In Arbeit ist offenbar nicht nur die Eröffnung einer ersten Filiale in Stuttgart. Der Familienbetrieb hat den Zuschlag als Gebietsentwickler für ganz Baden-Württemberg erhalten, will sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt zu den konkreten Plänen äußern.

Der neue Standort von Taco Bell? Die ehemalige Agip Tankstelle an der Kriegsbergstraße in Stuttgart wird gerade abgebaut. Sie ist von der Schaal Group betrieben worden. Aber vielleicht zieht die Tex-Mex-Kette auch in den Westen der Stadt. Foto: Kathrin Haasis Die Schaal Group ist auf der Suche nach einer „dynamischen, energiegeladenen Führungspersönlichkeit mit starkem Ergebnisfokus“, die als „Franchise Operations Lead“ in Stuttgart für Taco Bell Personal und Managementstrukturen aufbauen soll. Ein Eintrittsdatum wird nicht genannt und als Einsatzort nur der Postleitzahlbereich 70174 angegeben, wo die Weinstädter an der Kriegsbergstraße eine Tankstelle betrieben haben und aktuell eine Baustelle ist. Die Zapfsäulen sind abgebaut, Benzin wird es dort künftig nicht mehr geben. Auch für Magstadt im Kreis Böblingen, für Heilbronn, Karlsruhe und Freiburg sind solche Leader gesucht. In diesen Städten wird also ebenfalls in den kommenden Monaten ein Taco-Bell-Lokal eröffnet. Store-Manager stellt Schaal zudem gerade ein, bei der Anzeige für Stuttgart ist als Arbeitsort wiederum eine Postleitzahl im Stuttgarter Westen genannt.

Schaal betreibt zwölf Autohöfe in ganz Deutschland, einen davon in Kirchheim/Teck an der Autobahn A8 sowie 29 Tankstellen im gesamten Bundesgebiet. Darüber ist die Firma vermutlich auch in die Gastronomie und Hotellerie eingestiegen, da zu den Rastplätzen Restaurants und Hotels gehören. Sie befindet sich offenbar auf starkem Wachstumskurs: Auf der Homepage sind mehr als 100 Stellen und Ausbildungsplätze ausgeschrieben, auch für die Marken Burger King und Subway sowie die Motorworld in Metzingen werden Mitarbeiter gesucht. In dem Oldtimer- und Autozentrum ist am 17. März das neue Themenrestaurant an den Start gegangen, das von der Gesellschaft MB Gastro geführt wird, hinter der laut dem Branchenmagazin Food Service die Schaal Group und die Motorworld Group stehen.

In München startet Taco Bell schon bald

Die ersten Burritos von Taco Bell für die Kundschaft in Deutschland wird es allerdings in München geben. Der Hotelier Christian Lehmann hat zwei Lokale in Arbeit und als Eröffnungsdatum September oder Oktober anvisiert. Er plant für Bayern 15 Standorte. In Stuttgart befindet sich zwar schon seit vielen Jahren ein Taco Bell, das Tex-Mex-Restaurant ist aber nur für US-Soldaten zugänglich. Ein für 2025 vorgesehener Markteintritt der Kette mit einem anderen Franchisenehmer war gescheitert, der zweite Versuch scheint zu funktionieren. In den Vereinigten Staaten betreibt die Kette etwa 8000 Filialen, außerhalb des Landes rund 1000. Zum Mutterkonzern Yum Brands gehören neben Taco Bell auch Pizza Hut und KFC, besser bekannt unter dem früheren Namen Kentucky Fried Chicken.