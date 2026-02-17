In einem Theaterstück hält Kolumnist Harald Martenstein eine flammende Rede – gegen ein AfD-Verbot. In sozialen Netzwerken tobt jetzt eine Debatte über die Deutung.
Mit der Inszenierung des Stücks „Prozess gegen Deutschland“ ist es dem Hamburger Thalia-Theater gelungen, für Gesprächsstoffs zu sorgen. Im fiktiven Prozess, der sich um die Frage eines AfD-Verbots dreht, ist der Kolumnist Harald Martenstein, der aktuell für die „Bild“ schreibt, in den Fokus der Debatte geraten. In der Theaterrede verteidigt er den Standpunkt leidenschaftlich, dass ein AfD-Verbot dem Ende der Demokratie gleich käme.