Welche Maßnahmen könnten helfen, den Benzinpreis zu senken? Die Uni Konstanz macht dazu jetzt einen überraschenden Vorschlag.
Die Preise für Benzin und Diesel bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Von Mai an will die Bundesregierung mit einer befristeten Steuersenkung die Preise dämpfen. Gleichzeitig wird der Ruf nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen lauter, die den Benzinverbrauch und damit den Bedarf senken könnte. Ein Forscherteam der Universität Konstanz hat jetzt einen weiteren Vorschlag vorgelegt, der einfach und schnell den täglichen deutschlandweiten Spritverbrauch um 19 Prozent senken könnte.