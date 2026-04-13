Topjob im Innenministerium: Strobl sucht Vize für Präsidentin der Landespolizei

Noch ist völlig unklar, welche Partei in einer künftigen grün-schwarzen Koalition das Innenministerium erhält und mit wem sie es besetzen wird. Doch schon Wochen vor der Konstituierung der neuen Landesregierung bereitet der Noch-Ressortchef und Vizepremier Thomas Strobl (CDU) intern eine wichtige Personalie vor. Es geht darum, wer Stellvertreterin oder Stellvertreter der Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz wird – und so der mit Besoldungsgruppe B 4 (monatliches Grundgehalt: 10 209,86 Euro) ranghöchste und bestbezahlte Polizeivollzugsbeamte im Südwesten.