Ein Treffer aus der eigenen Hälfte ist kaum einem Spieler während der Karriere vergönnt. Sasa Kalajdzic darf sich also besonders fühlen – sein Kracher für den LASK geht im Web steil.

Philipp Maisel 27.04.2026 - 08:26 Uhr

Dass Sasa Kalajdzic sich so langsam, aber sicher wieder seiner Bestform nähert, ist längs kein Geheimnis mehr. Hinter dem mittlerweile 28-Jährigen liegen absolute Horror-Jahre mit diversen schweren Verletzungen und mehreren Vereinswechseln. Aktuell steht er beim Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, die Wolves haben ihn allerdings zu Saisonbeginn zum Athlteik Sport Club aus Linz verliehen.