Die Münchner Sportdirektor hat sich zur Torhüterkonstellation des Meisters geäußert. Das hat Auswirkungen auf die Zukunft der Stuttgarter Leihgabe.

Carlos Ubina 17.05.2026 - 15:07 Uhr

Die sportliche Zukunft von Alexander Nübel liegt nicht beim FC Bayern – und wohl auch nicht beim VfB Stuttgart. Wie der Münchner Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Bundesliga-Spieltag der laufenden Fußballsaison ausführte, hat der Rekordmeister auf der Torhüterposition Klarheit geschaffen. „Alex wird nächste Woche im DFB-Pokalfinale mit Stuttgart gegen uns spielen und im Tor stehen. Er hat wieder eine sehr gute Saison gespielt“, sagte Freund: „Aber wir haben einen Austausch gehabt mit seinem Management. Und auch der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind.“