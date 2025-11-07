Tina Bohn eröffnet am 7. November ihren Laden Tesori d’Olivo in Harthausen. Was gibt es dort, und warum zieht es die Betreiberin in den kleinsten Ortsteil von Filderstadt?
04.11.2025 - 18:00 Uhr
Es hat etwas von Urlaub, an diesem Tag nach Harthausen reinzufahren. Die Herbstsonne bringt das bunt gefärbte Laub zum Leuchten, der Tau glitzert auf den Wiesen, und die Schwäbische Alb bildet einen spektakulären Blickfang in der Ferne. Tina Bohn geht es auch so, wenn sie mit dem Auto von Plattenhardt, wo sie wohnt, in den kleinsten Filderstädter Ortsteil kommt. „Fast wie die Hügel in der Toskana“, sagt sie lächelnd, auch die familiäre Atmosphäre erinnere sie ans italienische Dorfleben.