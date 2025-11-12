Tourismus-Gesellschaft „Mister Schwarzwald“ und seine hilfreichen Verbindungen
Eine vom Land geförderte App funktioniert schlecht, der Geschäftsführer ist mit der Agenturchefin liiert und Kumpel des Staatssekretärs – wie es in Freiburg zugeht.
Selbst aus einer Abwesenheitsnotiz macht Hansjörg Mair (57) noch eine Show. Als sich der Geschäftsführer der Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft (STG) in Freiburg neulich drei Wochen Urlaub gönnte, schwärmte er per automatischer Mailantwort von seinem Vorhaben. Er sei auf einem „Roadtrip ganz ohne Route, ohne Plan, ohne Buchung – einfach ich, mein Fahrzeug und das Abenteuer“. Mit frischer Energie kehre er im Oktober zurück und gebe „dann wieder Vollgas – versprochen“. Am Ende gab es für die Leser noch eine Losung, samt Smiley: „Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke.“