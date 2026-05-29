Traditionslokal in Stuttgart-Mitte: Für La Piazza im Gerichtsviertel ist nach dem Sommer Schluss

Wieder schließt ein italienisches Restaurant in Stuttgart: Nach 24 Jahren gibt es Ende August im La Piazza die letzte Pizza. Das Gebäude soll renoviert werden.

Sie sind die Letzten: Giovanni Basile, Vittorio Bellusci und Giovanni Troiano betreiben noch bis 31. August ihr Restaurant La Piazza in der Charlottenstraße. „Dann ist der Kasten leer“, sagt Giovanni Basile. Das Gebäude, in dem die Allianz Büros hatte und ein Copyshop und ein Geschäft für Ballettausstattung zu finden waren, soll renoviert werden. Für ihre Pizza und die Pasta sind die Gastronomen bekannt, für ihre große Terrasse mit Bäumen und fürs Fußballschauen bei internationalen Meisterschaften. Der Mietvertrag, der eigentlich erst im September 2028 auslaufen würde – nach mehr als 25 Jahren – wurde vorzeitig aufgehoben. Das Gebäude gehört Commerz Real.