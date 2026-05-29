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  4. Für La Piazza im Gerichtsviertel ist nach dem Sommer Schluss

Traditionslokal in Stuttgart-Mitte Für La Piazza im Gerichtsviertel ist nach dem Sommer Schluss

Traditionslokal in Stuttgart-Mitte: Für La Piazza im Gerichtsviertel ist nach dem Sommer Schluss
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Seit Juli 2002 führen Giovanni Basile und seine Geschäftspartner das Restaurant La Piazza im Gerichtsviertel. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wieder schließt ein italienisches Restaurant in Stuttgart: Nach 24 Jahren gibt es Ende August im La Piazza die letzte Pizza. Das Gebäude soll renoviert werden.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Sie sind die Letzten: Giovanni Basile, Vittorio Bellusci und Giovanni Troiano betreiben noch bis 31. August ihr Restaurant La Piazza in der Charlottenstraße. „Dann ist der Kasten leer“, sagt Giovanni Basile. Das Gebäude, in dem die Allianz Büros hatte und ein Copyshop und ein Geschäft für Ballettausstattung zu finden waren, soll renoviert werden. Für ihre Pizza und die Pasta sind die Gastronomen bekannt, für ihre große Terrasse mit Bäumen und fürs Fußballschauen bei internationalen Meisterschaften. Der Mietvertrag, der eigentlich erst im September 2028 auslaufen würde – nach mehr als 25 Jahren – wurde vorzeitig aufgehoben. Das Gebäude gehört Commerz Real.

 

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„Eine solche Location zu toppen, ist schwierig“, sagt Giovanni Basile über das Aus von La Piazza. An anderer Stelle weiterzumachen, kommt also nicht in Frage, ihre Firma werden die drei Geschäftspartner auflösen. „Wir haben viel geschafft, verdienen eine Pause“, findet der 59-Jährige – einerseits. Für die vielen Stammgäste tut ihm das nahende Ende aber leid. La Piazza sei ein Treffpunkt für viele gewesen, die „besten Jahre“ habe er in dem Lokal erlebt, „so viele Menschen“ kennen gelernt.

Mittagstisch und Treffpunkt für Kulturinteressierte

Den Erfolg des Lokals erklärt Giovanni Basile mit einer Mischung aus verschiedenen Faktoren. Die Juristen und Mitarbeiter und Besucher vom Landgericht seien zum Mittagessen gekommen, abends kamen die Kulturinteressierten, die Oper, Konzerte oder Theater besuchten. La Piazza hatte keine Ruhetage, keine Küchenpause, bis 23 Uhr werden Pizza, Pasta und Tagesgerichte serviert. „Und weil wir ganz normale Menschen geblieben sind, das ist entscheidend“, sagt Giovanni Basile.

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