Tradwives und Identitäre Bewegung: Netzwerk rechter Frauen trifft sich in Stuttgart

Schnell wird deutlich, wie die Aufmerksamkeit junger Frauen auf rechte Inhalte gelenkt werden soll. Beispielsweise mit dem Bild einer schwangeren Frau in einem Blumenfeld, der Abbildung vom Hinterkopf einer Frau mit Flechtfrisur oder knackigen Bildunterschriften über Mutterschaft. Alles an sich gewöhnliche Inhalte, wie sie auf Instagram auf unzähligen individuellen Feeds auftauchen. Eines ist auf dem Kanal von „Lukreta“ jedoch anders. Zwischen all der Social-Media-Ästhetik lassen rechte Aktivistinnen unverhofft in Erklärvideos Schlagwörter wie Vergewaltigung, Remigration und Heimatliebe fallen.

Laut dem baden-württembergischen Verfassungsschutz steckt hinter dem Social-Media-Kanal von „Lukreta“ eine Gruppe, die von ehemaligen Aktivistinnen der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ gegründet wurde. „Lukreta“ ist demnach seit Mai 2019 aktiv.

Gründerin heißt Reinhild Boßdorf

Dem Verfassungsschutz sind bisher keine regionalen Ableger der Gruppe bekannt. Dennoch hat die rechte Frauengruppe nun in einem Post auf ihrer Instagram-Seite zu einem Treffen in Stuttgart am ersten Mai-Wochenende eingeladen. Ohne genaue Angaben über den Veranstaltungsort zu machen, wird damit geworben, dass man bei einem Meet up die Gesichter hinter „Lukreta“ kennenlernen könnte.

Eine bekannte Person hinter der rechten Frauengruppe ist die Gründerin Reinhild Boßdorf. Sie ist Assistentin des umstrittenen AfD-Europaabgeordneten Alexander Jungbluth und die Tochter von Irmhild Boßdorf, die ebenfalls Abgeordnete für die AfD im Europaparlament ist. Jungbluth war zuletzt wegen angeblicher Vetternwirtschaft in die Schlagzeilen geraten. Er lässt mit Reinhild Boßdorf nicht nur die Tochter seiner Parteikollegin für sich arbeiten, sondern hatte auch die Frau des stellvertretenden rheinland-pfälzischen AfD-Landeschefs Sebastian Münzenmaier beschäftigt.

Tradwives und Identitäre Bewegung

Das baden-württembergische Innenministerium gibt auf Nachfrage bekannt, dass den Sicherheitsbehörden das Stuttgarter Treffen bekannt sei. Die Polizei werde jedoch nur bei Anhaltspunkten für eine Straftat oder Gefährdungslage zum Einsatz kommen. Das sei bisher nicht der Fall.

DIe Lukreta-Gründerin Reinhild Boßdorf ist Assistentin des umstrittenen AfD-Europaabgeordneten Alexander Jungbluth. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Dennoch bleibt die Gruppe hoch umstritten. „Die Akteurinnen der Gruppierung weisen personelle und strukturelle Verbindungen zu verschiedenen rechtsextremistischen Organisationen auf“, sagt ein Sprecher des Verfassungsschutzes auf Nachfrage. Die Gruppe sei innerhalb der Neuen Rechten auch international vernetzt und damit auch auf dem Radar des Verfassungsschutzes.

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Der thematische Schwerpunkt gerade der Frauenbewegung innerhalb der rechtsextremen Szene liegt laut Verfassungsschutz auf der Ethnisierung sexualisierter Gewalt, wobei Migranten pauschal als bedrohliches Kollektiv stilisiert werden. Dem werde unter dem Begriff der „Remigration“ eine vermeintliche Lösung entgegengesetzt

Bisher ist die Gruppe vor allem durch das Verhalten auf sozialen Medien auch in den Schlagzeilen gelandet. Sie propagieren neben typischer rechter Inhalte auch traditionelle Männer- und Frauenbilder, der sogenannten Tradwife-Bewegung. Das Instagram-Profil setzt sich vor allem aus geteilten Inhalten verschiedener rechter Aktivistinnen zusammen, die sich als „christiliche Idealistinnen“ oder „AfD-Süßmaus“ bezeichnen. In den Kommentarspalten werden sie jedoch vor allem auf offensichtliche Widersprüche in ihren Inhalten hingewiesen oder schlichtweg als rechter Propagandakanal bezeichnet.

Zunehmende Vernetzung von Frauen

Laut einer Analyse der Amadeu-Antonio-Stiftung gibt es ein starkes Netzwerk von Akteuren extremer rechter Fraueninitiativen und von AfD-Mitgliedern, die mit der Seite von „Lukreta“ verknüpft sind. Sie sind damit vermutlich Teil einer neurechten Medienkampagne, die sich speziell auf die Zielgruppe der Frauen spezialisiert hat. Laut einer Recherche von team.recherche würden sich zunehmend ähnliche Frauengruppen in Europa gründen, die auch versuchen, sich jenseits der sozialen Medien zu vernetzen. Das Treffen in Stuttgart ist sicherlich eines dieser nicht-virtuellen Treffen.