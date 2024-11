Eigentlich war der sogenannte Schwabenkongress der rechtsextremen Reconquista 21 in Ludwigsburg angekündigt – auch Martin Sellner war unterwegs in die Region. Seit Freitagnachmittag haben sich die Ereignisse jedoch überschlagen.

Seit Wochen sind Stadtverwaltung, Kirchen und linke Gruppen in Ludwigsburg alarmiert. Grund ist ein geplantes Vernetzungstreffen der rechtsextremen Gruppe Reconquista 21, das am Samstag in Ludwigsburg hätte stattfinden sollen.

Wichtige Persönlichkeiten der Identitären Bewegung wie Paul Klemm von dem in Teilen verbotenen Magazins Compact und der Vordenker der Remigration, Martin Sellner, sollten als Redner auftreten. Im Laufe des Samstags stellte sich nun heraus, dass der sogenannte Schwabenkongress nicht in Ludwigsburg, sondern in Nürtingen geplant war – das Treffen wurde jedoch verhindert.

Lesen Sie auch

Wirt lässt Veranstaltung platzen

Laut Recherchen dieser Zeitung haben Polizei und Staatsschutz wohl erst in den vergangenen Tagen die Pläne der Rechtsextremen offenlegen und verhindern können. Der Schwabenkongress der Reconquista 21 war demnach in einem Sportheim im Nürtinger Stadtgebiet geplant.

Erst am Freitagnachmittag soll die Polizei mit dem verantwortlichen Wirt gesprochen haben, der die Veranstaltung daraufhin platzen ließ. Von einer Quelle ist zu hören, dass die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, die Veranstaltung bei dem Wirt angemeldet haben soll. Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen will diese Information weder bestätigen noch dementieren.

Unsere Empfehlung für Sie Identitäre Bewegung in Ludwigsburg Ludwigsburger planen große Demo gegen rechtsextremes Treffen Die rechtsextreme Gruppe Reconquista 21 wird vor ihrem Treffen in Ludwigsburg immer aktiver und instrumentalisiert den Tod von Tabitha E. aus Asperg für ihre Zwecke. Doch es regt sich Widerstand in der Stadt.

Bekannt ist zudem, dass die Stadt Nürtingen kurz vor der geplanten Veranstaltung ein Aufenthaltsverbot gegen bekannte Personen der rechtsextremen Szene verhängt hat. Mindestens eine dieser Personen sei am Samstagmittag im Stadtgebiet angetroffen worden, so die Polizei – es wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Ob es sich bei dieser Person um Martin Sellner gehandelt hat, wollte der Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen weder bestätigen noch dementieren. In einem Video, das am Samstagmorgen auf dem Messenger-Dienst Telegram erschienen ist, zeigt sich Sellner auf dem Weg zu einem „patriotischen Treffen“ in der Region.

Noch ist nicht bekannt, ob das Treffen kurzfristig an einen anderen Ort verlegt wurde. Das Polizeipräsidium Reutlingen und das Polizeipräsidium Ludwigsburg haben ihre Einsätze am Samstagnachmittag jedenfalls für beendet erklärt.

Was steckt hinter Reconquista 21

Allgemeines

Die R 21 ist der Identitären Bewegung zuzuordnen und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung vertreten die Identitären islamfeindliche, rassistische und demokratiefeindliche Positionen. Diese werden popkulturell aufbereitet, um ein junges Publikum zu erreichen. Übrigens gibt es enge Verbindungen zwischen R 21 und der Jungen Alternativen, die Jugendorganisation der AfD.

Aktionen

Die Gruppe veranstaltet regelmäßig Aktivistenwochenenden mit Wanderungen und Kampfsportübungen. Ansonsten machen die Aktivisten vor allem mit Plakataktionen auf ihre Ziele aufmerksam. Beispielsweise entrollten sie ein Banner auf einer Kreissporthalle in Albstadt, in die Geflüchtete einziehen sollten. In Stuttgart zündeten sie Rauchbomben auf einem Dach des Inselbades in Untertürkheim. Die Aktionen ziehen regelmäßig Ermittlungen, Prozesse und Verurteilungen nach sich.