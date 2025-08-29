Friedrich Merz und Emmanuel Macron demonstrieren in Südfrankreich große Einigkeit. Das wollen sie – das müssen sie aber auch. Aus Toulon berichtet Tobias Peter.
29.08.2025 - 17:12 Uhr
Ein Satz, eine klare Botschaft. „Der deutsch-französische Motor ist wieder angesprungen“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag bei der Pressekonferenz nach dem deutsch-französischen Ministerrat. Deutschland und Frankreich seien gewillt, gemeinsam Probleme zu lösen, so der Kanzler. Er nennt das, in Anspielung auf den Ort des Treffens, sogar „den Geist von Toulon“.