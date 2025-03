Kritik an CDU-Chef Hagel nach Besuch aus Ungarn

„Vertrauliche Herrenrunde mit besten Kreml-Freunden“: Grünen-Abgeordnete aus Stuttgart und Brüssel rügen den CDU-Chef wegen eines Treffens mit Viktor Orbans Außenminister.

Andreas Müller 24.03.2025 - 10:52 Uhr

Die Teilnahme von CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel an einem Treffen mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto in Stuttgart stößt bei Grünen aus Landtag und Europaparlament auf scharfe Kritik. In einer gemeinsamen Erklärung rügen der Vizechef der Landtagsfraktion, Oliver Hildenbrand, sowie die Brüsseler Abgeordneten Michael Bloss und Daniel Freund, Hagel habe sich „zu einem Statisten der ungarischen Regierungspropaganda machen lassen“.