Trendwende auf dem Weindorf: Neue Wirte machen das Stuttgarter Weindorf jünger, schicker und exquisiter

Der Trend setzt sich fort: Das Stuttgarter Weindorf wird schicker, hochwertiger – und jünger. Von 21. August an können sich die Besucher auf vier neue Lauben freuen. Mit den Eschers aus Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) zieht es ein weiteres Weingut auf das Fest. Der Eventgastronom Reinhard Lieb bringt seinen „Lieblingsplatz“ nach Stuttgart, die Brüder Masalci vom Vaihinger Wirtshaus lassen eine alte Familientradition wieder aufleben. Ingo Hampf und Leone Paul von der Easy Street Bar wollen mit großen Gewächsen, Fleisch vom Wagyu-Rind und Wildgerichten das Niveau der Veranstaltung steigern.

Vom Lieferant zum Wirt auf dem Stuttgarter Weindorf Den Schritt vom Lieferanten zum Wirt machen dieses Jahr Christian und Markus Escher. Immer wieder seien sie angesprochen worden, doch mitzumachen, erzählt Markus Escher – mit der Laube „Wein & Wacholder“ leisten die Brüder der Aufforderung nun Folge. Den eigenen Wein, für den Christian Escher als Kellermeister zuständig ist, ihres mehrfach ausgezeichneten Schwaikheimer Weinguts schenkt die Familie dort aus sowie ihren Ginstr, den sein Bruder kreiert hat. „Wein wird immer weniger zu Hause getrunken“, erklärt der 34-Jährige, „unsere Kunden wollen Erlebnisse, den Wein in einem schönen Rahmen genießen.“ Und genau dieses Ambiente bietet seiner Meinung nach das Weindorf. Vom Riesling „Junge Reben“ über den von verschiedenen Fachpublikationen sowie dieser Zeitung bei den Württembergischen Weinmeisterschaften hoch bewerteten Rosé Heimatliebe, bis hin zu im Holzfass gereiften Weine reicht die Palette in der Laube, Gin Tonic, Gin Fizz oder ein Mango-Cocktail sind außerdem zu haben.

Sezer und Enis Masalci betreiben das Vaihinger Wirtshaus und feiern Premiere auf dem Weindorf. Foto: Masalci

Stuttgarter Weindorf: Trollinger dabei und Drinks mit Gin

Als „tolles Weinfest mit einem tollen Konzept“ lobt Markus Escher das Weindorf. Die Tradition zu bewahren, findet er wichtig und hat deshalb einen Trollinger im Ausschank, „aber man muss auch am Puls der Zeit sein“. Mit Metzgerwurst, Rippchen oder Maultaschen werden die Gäste verköstigt, das Essen wird in der Küche vom Restaurant Alte Kanzlei zubereitet und in kleinen Portionen serviert. Direkt daneben befindet sich der Stand der Eschers, der einen größeren Stehbereich hat und weniger Sitzgelegenheiten. Als modern und lässig beschreibt er die Laube des Weinguts, „gute Stimmung“ als das Ziel.

„Das Weindorf muss man machen“, hat Reinhard Lieb immer wieder von seinen Mitarbeitern gesagt bekommen. Der Eventcaterer aus Bietigheim ist seit 2017 mit seinem Almhütten-Konzept am Start, unter anderem im Albdorf auf dem Wasen zu finden und beim Bietigheimer Pferdemarkt. In Stuttgart hat er bereits mehrfach seine Winterhütte aufgebaut, zur Europameisterschaft und beim VfB-Pokalfinale war er mit einem Stand auf dem Schlossplatz vertreten. „Lieblingsplatz“ hat er seine Laube getauft, die auf Gemütlichkeit abzielt und eine der wenigen mit Möbeln aus Massivholz und mit viel altem Holz ausgestattet sei. Der urige Weindorf-Stand sei „eine große Investition“ gewesen, Reinhard Lieb ist gekommen, um zu bleiben.

Neue Weindorf-Wirte: Das Ziel ist, Menschen glücklich zu machen

„Wir sind uns des Erfolges sicher“, sagt der Unternehmer. Eine hochwertige Küche, in der alles frisch produziert wird, „das ist unser Anspruch“, sagt der 56-Jährige, der vor der Selbstständigkeit im Top-Management eines Elektronikkonzerns gearbeitet hat. „Menschen glücklich zu machen“, hat er sich als neue Aufgabe gesetzt. Schnittlauchbrot, Wurstsalat, Linsen mit Spätzle und Kalbsschnitzel serviert er den Gästen unter anderem, „zu einem vernünftigen Preis“. Wein von der Genossenschaft Cleebronn-Güglingen hat er im Ausschank – vermutlich als einziger Wirt aus der Dreiviertel-Liter-Pfandflaschen. Für seinen „Lieblingsplatz“ auf dem Weindorf ließ Reinhard Lieb eine Extra-Abfüllung „Lieblingswein“ machen.

Enis und Sezer Masalci lassen mit ihrem Einstieg beim Weindorf eine alte Familientradition aufleben. Der Großvater von Sezer Masalcis Frau war Mitgründer der Veranstaltung, ihm hatte er versprochen, auf das Fest mit einer eigenen Laube zurückzukehren. Dass es unter anderem den Wein von dessen Sohn Peter Mayer vom Jägerhof in Bad Cannstatt zu trinken geben wird, ist selbstverständlich. Aber in ihrer Laube „Zum Rädle“ steckt noch mehr Familiengeschichte, sie haben sich das gebrochene Wagenrad sogar tätowieren lassen: Denn „Zum Rädle“ hieß die erste Gaststätte der Eltern im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen, in die die Brüder hineingeboren wurden. Vor 30 Jahren eröffneten die Masalcis dann das frühere „Drive“, das die Söhne mittlerweile übernommen und in Vaihinger Wirtshaus umbenannt haben.

Die Jägerlaube by Easy Street wird gerade noch gebaut, hier ein Entwurf davon. Foto: Easy Street

Junge Energie fürs Stuttgarter Weindorf

Sezer Masalci hat im Hotel Graf Zeppelin Hotelfachmann gelernt, sein Bruder Enis Koch im Hotel Pullman Fontana, zusammen arbeiteten sie im Kempinski in Sankt Moritz. Für die Brüder war von Anfang an klar, dass sie das Restaurant weiterführen und zusätzlich eigene Projekte starten werden. „Junge Energie“ wollen sie aufs Weindorf bringen. In ihrer modern gestalteten Laube ist das Rädle ein wiederkehrendes Stilelement. Die Outfits für die Laubenmannschaft stammen von der Streetwear-Marke Vicinity, die einem Freund gehört. „Wir haben viel Herzblut und Leidenschaft in unseren Auftritt gesteckt und viel investiert“, sagt Sezer Masalci.

Sein Bruder Enis bietet dazu moderne schwäbische Küche an mit möglichst regional eingekauften Zutaten. Das Fleisch stammt von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, das Gemüse vom Gemüsetraktor Alber in Filderstadt. Kässpätzle, die im Käselaib geschwenkt werden, ist eine seiner Spezialitäten. Rostbraten vom Hohenloher Weiderind oder Camembert im Weinteig hat er im Repertoire. Eine Marktlücke will Enis Masalci mit seinem exklusiven Vier-Gang-Menü schließen, bei zwei Bestellungen gibt es eine Weinflasche gratis dazu.

„Wir wollen Qualität aufs Weindorf bringen“

Bei Ingo Hampf und Leone Paul waren es die Gäste ihrer Easy Street Wine & Champagner Bar, die sie auf die Idee gebracht haben: „Wir wollen Qualität aufs Weindorf bringen, da gibt es noch Spielraum nach oben“, sagt Ingo Hampf. Für Wein seien sie die Spezialisten und Fachleute, eine größere Auswahl werden sie präsentieren sowie Raritäten, ältere Jahrgänge und Große Gewächse. Drei ausgebildete Sommerliers werden die Gäste beraten. „Wir verstehen uns als Premium-Laube“, erklärt er, „Jägerlaube by Easy Street“ lautet der offizielle Name.

Neben Wein ist nämlich die Jagd die Hauptleidenschaft des Unternehmers, der zum Gastronom geworden ist. Wildmaultaschen, Rehbratwurst und Hirschrückensteaks stehen auf der Speisekarte sowie Carpaccio vom selbst gepökelten und geräucherten Hirschfleisch. „Ethischer geht Fleischkonsum nicht“, sagt Ingo Hampf. Außerdem bieten die Bar-Betreiber Steaks vom Wagyu-Rind aus Horb am Neckar an, zum Beispiel dreierlei Cuts mit getrüffeltem Kartoffelpüree. Auch bei der Einrichtung der Laube hat das Jagdthema den Ton angegeben: Auf Grün und viel Holz sowie stilisierte Geweihe setzt der Gastronom sowie auf Stühle statt Biergarnituren. Sein Highlight ist eine in die Tische eingelassene Eiswanne zum Kühlen der Getränke. Der Unternehmer sieht eine Trendwende beim Weinkonsum – weniger trinken, dafür bessere Qualität. Diese Trendwende sei auch beim Weindorf zu erleben, „davon wollen wir Teil sein und sie vorantreiben“.