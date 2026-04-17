Die Bundesregierung will eine 1000-Euro-Prämie für Beschäftigte – bezahlen sollen die Arbeitgeber. Trigema-Chefin Bonita Grupp übt deutliche Kritik am Vorhaben.
17.04.2026 - 13:04 Uhr
Die geplante 1000-Euro-Entlastungsprämie der Bundesregierung stößt auch bei Trigema auf wenig Gegenliebe. „Ich bin da skeptisch“, sagte Bonita Grupp, die seit 2024 gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp jr. das traditionsreiche Textilunternehmen in vierter Generation führt, gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).