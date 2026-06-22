Die Wirtschaft kriselt, die Haushaltskasse ist leer, der Bahnhof wird erst 2031 fertig. Doch nicht alles ist mies. Was schätzen Sie an Stuttgart? Schreiben Sie uns!
22.06.2026 - 10:54 Uhr
Stuttgart stehe mit dem Rücken zur Wand, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper kürzlich. Die Haushaltskasse ist leer, wodurch viele Institutionen und Projekte gefährdet sind. Das liegt auch an der Wirtschaftskrise und fehlenden Gewerbesteuereinnahmen; bei den großen Automobilfirmen und Zulieferern läuft es nicht rund.