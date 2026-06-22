Die Wirtschaft kriselt, die Haushaltskasse ist leer, der Bahnhof wird erst 2031 fertig. Doch nicht alles ist mies. Was schätzen Sie an Stuttgart? Schreiben Sie uns!

Stuttgart stehe mit dem Rücken zur Wand, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper kürzlich. Die Haushaltskasse ist leer, wodurch viele Institutionen und Projekte gefährdet sind. Das liegt auch an der Wirtschaftskrise und fehlenden Gewerbesteuereinnahmen; bei den großen Automobilfirmen und Zulieferern läuft es nicht rund.

Ein Ort, ein Angebot, eine Spezialität: Was mögen Sie hier?

Wir glauben: Nein! Es gibt in Stuttgart Dinge, die sehr gut funktionieren, manche auch deutlich besser als in der Vergangenheit. Zudem hat die Stadt Ecken, die nach wie vor wunderschön sind. Und dann gibt es noch einige Stuttgart-spezifischen Eigenheiten, die durchaus liebenswert sind.

Und jetzt sind Sie gefragt! Wir wollen gerne von Ihnen wissen, was Sie an Stuttgart lieben, was Sie hier schätzen, was einfach gut läuft. Das kann ein bestimmter Ort sein, ein Angebot, ein Charakterzug der Menschen oder eine Spezialität. Schicken Sie uns Ihr kleines Kompliment für diese Stadt an: leserfragen@stuttgarter-zeitung.de

Was machen wir damit: Nach Durchsicht der Antworten werden wir mit einigen der Absenderinnen und Absender Kontakt aufnehmen. Denn im Laufe des Sommers wollen wir Artikel veröffentlichen, die zeigen, was - trotz allem - gut klappt in Stuttgart. Dafür würden wir dann vielleicht auch gerne mit Ihnen sprechen. Melden Sie sich!