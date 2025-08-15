Der Tübinger OB Boris Palmer wird nach einem Deal mit der AfD am 5. September mit dem Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier diskutieren. In die Halle dürfen aber nur Tübinger.
Es war ein umstrittener Deal, den Boris Palmer eingegangen ist, um Umsatzverluste bei Tübinger Einzelhändlern zu vermeiden: Denn die hatten wegen einer geplanten AfD-Kundgebung und einer Gegendemo an einem Samstag Mitte Juli in der Innenstadt befürchtet, deutlich weniger Kunden in ihren Läden begrüßen zu dürfen. Also schlug der Rathauschef den Rechtspopulisten einen Alternativtermin unter der Woche vor, doch den wollte die AfD nicht einfach so akzeptieren – und machte den Vorschlag: Verzicht auf die Kundgebung und dafür öffentliches Streitgespräch mit dem OB. Palmer willigte ein.