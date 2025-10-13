Mehrere Hundert Besucher kommen zur Eröffnung der landesweiten „Code Week“ in die Forscherfabrik Schorndorf – dort wird getüftelt und programmiert.
13.10.2025 - 17:35 Uhr
Das kleine Faultier hangelte sich behände am Seil entlang. Seine kleine Erbauerin – und ihre Mutter, die ihr tatkräftig geholfen hat – strahlen. „Wir haben uns schon überlegt, ob wir es statt Faultier Fleißigtier nennen sollen“, sagt Nora Hieronymus von der Kreativwerkstatt Tinkertank, die die sechste Code Week in Baden-Württemberg federführend koordiniert hat.