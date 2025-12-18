Fotos und Likes zeigen: Ein Sindelfinger Kommunalpolitiker soll engere Bezüge zu Grauen Wölfen und Islamisten gehabt haben als bisher bekannt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.
Seit Mitte Juli 2024 sitzt Serdar Sevik im Gemeinderat von Sindelfingen. Dort bildet er eine Zählgemeinschaft mit dem Ex-Linken-Bundestagsabgeordneten Richard Pitterle und ist unter anderem im Bildungsausschuss der Mercedes-Stadt aktiv. Bei den Kommunalwahlen 2024 war Sevik für das „Bündnis der Vielfalt Sindelfingen“ angetreten, vorgeblich, um „die Vielfalt unserer Stadt“ zu repräsentieren. Und das, obwohl er zuvor – wie im Sommer berichtet – ebenso wie ein weiterer Vertreter des Vielfaltsbündnisses in den sozialen Medien sein Gefallen an den türkischen Grauen Wölfen bekundet hatte.