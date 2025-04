Das Stuttgarter Restaurant der türkischen Kette Big Chefs war wohl doch nicht mehr zu retten: „Wir haben komplett geschlossen!“, steht auf einem Zettel an der Eingangstür. Das Center-Management ist bereits mit potenziellen Nachfolgern im Gespräch.

Kathrin Haasis 12.04.2025 - 09:19 Uhr

Die groß angekündigte Europa-Expansion von der türkischen Restaurantkette Big Chefs ist zumindest in Deutschland ins Stocken geraten: Von drei Filialen ist nur noch die in Frankfurt am Main geöffnet. „Wir haben komplett geschlossen!“, verkündet ein Zettel auf der Eingangstüre zu dem Stuttgarter Lokal im Einkaufszentrum Killesberghöhe – nach rund eineinhalb Jahren. Bereits seit 26. März ist in Stuttgart die Küche kalt. Ende November war die Betreibergesellschaft in ein Insolvenzverfahren gerutscht. Die optimistische Prognose des Insolvenzverwalters von damals bewahrheitete sich aber nicht. „Wir suchen einen neuen solventen Pächter, der auf die Killesberghöhe passt“, teilt die Center-Managerin Birgit Greuter von der Retail Management Expertise Asset und Property Management Gesellschaft (RME) nämlich mit.