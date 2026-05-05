Das herausragend gut gespielte TV-Drama „Olivia“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in St. Pauli den Durchbruch als Travestiekünstlerin Olivia Jones schafft.
„Abartig“, und das aus dem Mund der eigenen Mutter: Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Travestie-Künstlerin, hat die nicht nur seelisch überaus schmerzhaften Erfahrungen der Jugendjahre in ihrer Autobiografie „Ungeschminkt“ beschrieben. David Ungureit hat daraus ein Drehbuch gemacht, das auch dank der ausgezeichneten Umsetzung durch Till Endemann weit mehr als bloß eine Hommage an die Dragqueen ist. „Olivia“ beschreibt zwar schonungslos realitätsnah, wie es ist, als Außenseiter in der Provinz aufzuwachsen (in diesem Fall in der niedersächsischen Kleinstadt Springe), aber der Film ist immer wieder verblüffend witzig: weil Oliver Knöbel eine ungemein sympathische große Klappe hat, wenn er sich in Olivia verwandelt.