Umfrage bei Firmen in BW Kritik am Krisenbonus: „Am Ende sollen Unternehmen die Zeche zahlen“
Unternehmen in Baden-Württemberg stehen unter Druck: Der geplante Krisenbonus sorgt für Kritik. Wie Mercedes, Bosch, Kärcher, Mahle und Co. reagieren.
Unternehmen in Baden-Württemberg stehen unter Druck: Der geplante Krisenbonus sorgt für Kritik. Wie Mercedes, Bosch, Kärcher, Mahle und Co. reagieren.
Firmen zögern beim Krisenbonus für Beschäftigte, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Familienunternehmerin Isabel Grupp-Kofler redet Klartext.