Die Eröffnung von S21 wird abermals verschoben. Die Menschen in Stuttgart reagieren bei unserer Umfrage auf einer Skala von verärgert bis gleichmütig.
27.02.2026 - 17:56 Uhr
Jetzt also 2029: Frühestens in drei Jahren soll die unterirdische Infrastruktur von Stuttgart 21 in Betrieb gehen, so zeigt es sich immer deutlicher. Doch die Stuttgarter scheinen es inzwischen ziemlich stoisch hinzunehmen. Teilweise scheint sogar der Glaube zu schwinden, dass der Tiefbahnhof überhaupt irgendwann fertig wird. Wer von weiter her kommt, dem platzt allerdings schon der Kragen.