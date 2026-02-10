Die Landeshauptstadt wird in den kommenden 18 Monaten voraussichtlich deutlich von den bundesweit zurückgehenden Flüchtlingszahlen profitieren. Die Zahl der Asylsuchenden im Land hat sich im vorigen Jahr mit 10 972 mehr als halbiert und soll weiter sinken. Ein erheblicher zusätzlicher Effekt resultiert aus der festgelegten Anrechnung von Plätzen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Weilimdorf, die 2029 vom Land mit 1300 Plätzen im Regelbetrieb eröffnet werden soll. Dazu kommen am Standort Mittlerer Pfad 500 Notfallplätze. Dem Land wurden in dem Gewerbegebiet mehrere Immobilien angeboten, für die LEA läuft eine Bauvoranfrage.