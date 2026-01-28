Umstrittener Neubau in Stuttgart Hopp oder Top: Showdown für Filmhaus am Donnerstag
Drei Fraktionen im Gemeinderat legen sich für den teuren Neubau noch nicht fest. „Eine Landeshauptstadt muss solche Projekte machen“, sagt der Kulturbürgermeister.
Drei Fraktionen im Gemeinderat legen sich für den teuren Neubau noch nicht fest. „Eine Landeshauptstadt muss solche Projekte machen“, sagt der Kulturbürgermeister.
Zwei Ausschüsse des Gemeinderates haben am Dienstag Bauaufträge für das 115 Millionen Euro teure, umstrittene Haus für Film und Medien beschossen. Eine Vorentscheidung zum Bau ist damit aber nicht gefallen, denn die Aufträge (15,9 Millionen) können nur erteilt werden, wenn der Gemeinderat an diesem Donnerstag den Neubau zwischen der Leonhardskirche und dem neuen Breuninger-Parkhaus gutheißt.