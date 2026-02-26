Kurz vor der Landtagswahl sorgt ein altes Video von CDU-Mann Hagel für Diskussionen – nun meldet sich Palmer zu Wort. Was der Tübinger OB zu dem Vorgehen einer Grünen-Abgeordneten sagt.
26.02.2026 - 14:08 Uhr
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mahnt im Wirbel um frühere Aussagen von CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Manuel Hagel, zur Fairness im Wahlkampf. Inhaltlich gebe er der Grünen-Politikerin und Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer zwar recht. Ihr Vorgehen sei kritisch, sagte Palmer in einem Facebook-Post.