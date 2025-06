Zwei Monate nach dem tödlichen Unfall am Olgaeck nimmt die Debatte über die Unfallstelle an Fahrt auf: Im Beirat für Mobilität wird darüber diskutiert.

Christine Bilger 27.06.2025 - 11:21 Uhr

Draußen, bei den Menschen, die täglich die Straße am Olgaeck überqueren müssen, ist das Thema der Verkehrssicherheit immer präsent. Nun tragen die Gemeinderatsfraktionen es in das Rathaus. Nachdem sich bereits der Bezirksbeirat Mitte mit dem Unfall befasst hatte, steht nun eine Diskussion im Beirat für Mobilität am Dienstag, 1. Juli, auf der Tagesordnung. Auf dem Tisch der Beiratsmitglieder liegen dann Stapel von Anträgen der Fraktionen.