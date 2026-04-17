Uni-Karriere „Ich hangle mich von einer Befristung zur nächsten“
Die Stuttgarter Juniorprofessorin Amrei Bahr galt als Gesicht der Protestaktion #IchBinHanna. Nun hat sie angekündigt, die Wissenschaft zu verlassen. Wir haben nachgefragt.
Die Stuttgarter Juniorprofessorin Amrei Bahr galt als Gesicht der Protestaktion #IchBinHanna. Nun hat sie angekündigt, die Wissenschaft zu verlassen. Wir haben nachgefragt.
Sie hat #IchBinHanna mit aufgebaut und ist deutschlandweit als Gesicht des Protests gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft bekannt geworden. Nun will die Stuttgarter Juniorprofessorin und Philosophin Amrei Bahr an der Uni aufhören. Wir haben nachgefragt.