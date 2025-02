Er hat in Stuttgart viel bewegt, ob in Politik, Kultur, Sport oder Gesellschaft: Der Unternehmer Uli Endress, ein Vorbild für Optimismus, feiert an diesem Montag bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Uwe Bogen 16.02.2025 - 20:00 Uhr

Seine Mutter wurde über 100 Jahre alt. Die Gene von Uli Endress sind vielversprechend. Wer ihn stets gut gelaunt und lebenslustig in Stuttgart trifft – dies kann etwa bei den Jazz Open sein oder im Dinner-Zelt Palazzo –, mag nicht glauben, dass der mittelständische Unternehmer und langjährige Sportfunktionär an diesem Montag 80 Jahre alt wird. Viel jünger wirkt er, nicht zuletzt wegen seiner frischen Ideen. Gefeiert wird auf Mallorca im kleinen Kreis. „Wir haben 17 Grad“, berichtet er am Telefon.