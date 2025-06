Das Verwaltungsgericht Berlin hat geurteilt, dass die Zurückweisung von Asylbewerbern auf deutschem Boden rechtswidrig ist. Das ist leider keine Überraschung, kommentiert Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 02.06.2025 - 17:30 Uhr

Jetzt ist es offiziell – zumindest in einer ersten Entscheidung. Das Verwaltungsgericht Berlin hat geurteilt, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden an der deutschen Grenze rechtswidrig ist. Sobald die Schutzsuchenden deutschen Boden betreten haben, muss ihre Bitte geprüft werden. So sieht es die europäische Dublin-Verordnung vor.