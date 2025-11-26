Die Deadline für die Ukraine ist vom Tisch, der alarmierende „28-Punkte-Plan“ entschärft. Dessen Ideengeber könnten direkt im Kreml sitzen.
26.11.2025 - 17:15 Uhr
Zurück auf Los. Das ist das Ergebnis einer Woche hektischer Diplomatie, die ein Ultimatum des US-Präsidenten an die Ukraine ausgelöst hatte. Donald Trump gab dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis zum „Thanksgiving“-Fest an diesem Donnerstag Zeit, wahre Dankbarkeit zu zeigen und einen von den USA vorgelegten Friedensplan anzunehmen.