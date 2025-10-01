Die US-Regierung ist seit Mitternacht teilweise lahmgelegt. Die Folgen betreffen nicht nur Bundesbehörden und öffentliche Dienste, sondern auch die Finanzmärkte.
Ein „Government Shutdown“ tritt ein, wenn der US-Kongress keine neuen Haushaltsgesetze verabschiedet, um die Finanzierung der Bundesbehörden sicherzustellen. Nach Angaben des Morningstar-Analysten Dominic Pappalardo werden solche Ausnahmesituationen von den Märkten meist als „Mini-Krise“ eingeordnet. Historisch gesehen waren die Auswirkungen jedoch eher kurzfristig und begrenzt. Seit Inkrafttreten des Congressional Budget Act 1974 kam es bereits zu mehreren Shutdowns. Manche dauerten nur wenige Stunden, andere – wie der längste zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 – ganze 35 Tage. Betroffen sind vor allem „nicht-essenzielle“ Behörden wie Nationalparks oder Museen, während zentrale Bereiche wie Militär und Grenzschutz weiterarbeiten.