Wärmepumpen-Flaute zwingt Hersteller in Kurzarbeit

Erst ein Boom, jetzt Ernüchterung. Die Verkaufszahlen für Wärmepumpen sind massiv eingebrochen. Die Hersteller trifft das hart. Sie machen der Bundesregierung Vorwürfe.

Jonas Schöll 18.07.2024 - 13:21 Uhr

Der Einbruch bei der Nachfrage nach Wärmepumpen bringt Heizungshersteller in Bedrängnis. Branchengrößen wie Vaillant, Viessmann oder Stiebel Eltron schicken Tausende von Mitarbeitenden in die Kurzarbeit. Dabei soll die Wärmepumpe eine Schlüsselrolle spielen bei der „Wärmewende“ – doch der Markt kommt nicht in Schwung. Im Gegenteil: Der Absatz ist massiv eingebrochen.