Merz und Wirtschaftsleute liebäugeln offenbar mit der Abschaffung des Vatertags. Im Einklang mit Bestrebungen zu einem „Elterntag“?
Der Vatertag ist in Deutschland spätestens seit 1934 ein fester Bestandteil des Feiertagskalenders. Das wird auch von Unternehmern wie Wolfgang Grupp (Trigema) befürwortet. Doch immer wieder taucht die Frage auf: Wird der Vatertag abgeschafft, obwohl ihn viele für eine kleine Auszeit auf dem Balkon oder im Garten sehr schätzen? Was steckt hinter dieser Diskussion, und wie ist der aktuelle Stand?