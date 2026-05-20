Die Konkurrenz insbesondere aus China setzt dem Maschinenbau in Baden-Württemberg immer mehr zu, warnt der VDMA-Vorsitzende Mathias Kammüller die Regierenden.
20.05.2026 - 06:06 Uhr
Der Maschinenbau, Standbein der Industrie im Südwesten, ist nicht mehr ausreichend konkurrenzfähig – sagt Mathias Kammüller, Vorsitzender des VDMA Baden-Württemberg. Der Hauptkonkurrent für die meisten Betriebe komme aus China. „Wir müssen wettbewerbsfähiger werden, damit wir gegen die Chinesen bestehen können“, mahnt er. In „absoluten Hightech-Bereichen“ mache sich noch die sehr gute Ausbildung an Universitäten und im Betrieb bezahlt. „Bei Tätigkeiten, die man im Ausland genauso machen kann, sind wir abgehängt.“