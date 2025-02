Nach nur drei Jahren schließt Jones Donuts wieder. An mangelndem Interesse an den veganen Donuts liegt es allerdings nicht. Das Gegenteil sei der Fall, erklärt Jonathan Mageot. Und deshalb gibt der junge Bäcker nun auf.

Kathrin Haasis 20.02.2025 - 16:07 Uhr

Eigentlich sollte schon Mitte Februar Schluss sein. Aber nun hängt Jonathan Mageot doch noch ein Wochenende dran: Am 22. und 23. Februar findet der letzte Verkauf von seinen veganen Donuts in der Calwer Straße statt. Danach schließt Jones Donuts, obwohl der Laden erst vor drei Jahren eröffnet wurde. Sogar eine Filiale im Stuttgarter Westen hatte sich Jonathan Mageot im vergangenen Frühjahr noch zugelegt. Sie war allerdings nur von April bis November in Betrieb. „Ich kann nicht mehr“, sagt der 31-Jährige. Denn Arbeit hatte er genug. An zu geringem Umsatz scheiterte seine Geschäftsidee ihm zufolge nämlich nicht. Was fehlte, war Personal. In seiner Bäckerei im Stadtteil Giebel hätte er Unterstützung benötigt, für das Ausfahren seines bunten Gebäcks, für Caterings und für den Verkauf in den beiden Filialen.