Venezuela Mit dem Überfall auf Venezuela kehren die USA ins 19. Jahrhundert zurück
Die USA haben sich mit dem Überfall auf Venezuela und der Entführung von Präsident Maduros deutlich von der regelbasierten Weltordnung verabschiedet.
Daran zumindest besteht kein Zweifel: Bei Venezuelas Präsident Nicolás Maduro handelt es sich um einen Autokraten, um einen Diktator, dessen demokratische Legitimation auf sehr wackeligen Füßen stand. Die Bevölkerung hat unter seiner Herrschaft gelitten, während eine Gruppe um Präsident und Militär die ungeheuren Reichtümer des Landes auf eigene Rechnung ausbeutete. Das alles ist richtig. Trotzdem liefert das alles keinen Grund für eine fremde Macht, das Land zu überfallen und den Präsidenten zu entführen.