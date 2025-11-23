Weiterbau der U5 nach Echterdingen oder eine Entlastungsstraße? Weil das Geld knapp wird, muss die Stadt Leinfelden-Echterdingen auch bei der Verkehrsplanung Prioritäten setzen.
Straße und Schiene – viele Jahre waren diese beiden Vorhaben eng miteinander verknüpft. Weil sich die finanzielle Situation der Stadt nun aber rasant verschlechtert hat, würde die Stadtverwaltung gerne zunächst die U5-Verlängerung bis nach Echterdingen angehen und den Bau einer durchgängigen neuen Straße in nord-südlichem Verlauf zwischen Leinfelden und Echterdingen erst mal zurückstellen. Dieses Projekt sollte weitgehend „ruhend gestellt“ werden, hieß es in einem Papier der Stadt. Eine Mehrheit des Technischen Ausschusses wollte das so dem Gemeinderat kommende Woche nicht empfehlen. Diese Formulierung stieß den Stadträten teils bitter auf.