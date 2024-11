Der Süden will das Projekt „Klein-List“ rasch umsetzen

Verkehr in Stuttgart

Der Bezirksbeirat Süd betont, dass das Verkehrsberuhigungsprojekt kein Superblock wie im Stuttgarter Westen sei. Dort gibt es nämlich erbitterten Streit.

Torsten Schöll 22.11.2024 - 16:23 Uhr

Im städtischen Haushalt wären die Mittel für die Umsetzung des seit Langem geplanten Verkehrsberuhigungs- und Begrünungsprojekts „Klein-List“ eigentlich vorhanden. Doch das Vorhaben in Stuttgart-Süd kommt nicht in die Gänge, weil es von der kontroversen Debatte über die sogenannten Superblocks in der Stadt ausgebremst wird. Der Bezirksbeirat Süd wehrt sich nun vehement gegen den Stillstand und betont: Klein-List sei kein Superblock.