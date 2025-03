Am Wochenende wird der B-14-Tunnel unter dem Gebhard-Müller-Platz in Fahrtrichtung Bad Cannstatt gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen.

Christian Milankovic 27.03.2025 - 06:00 Uhr

