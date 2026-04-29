Im deutschen Schienenfernverkehr werden voraussichtlich frühestens zum Fahrplan 2031 wieder länger laufende Rahmenverträge für Trassen vergeben. Es zeichnet sich nach Informationen unserer Redaktion ab, dass die bundeseigene DB Infra-Go AG ihre bisher beabsichtigte frühere Wiedereinführung ab 2029 in Kürze aufgeben wird, weil es anhaltende Widerstände von bereits etablierten Unternehmen und besonders von Flixtrain gibt. Damit bekäme ein interessierter neuer Highspeed-Anbieter wie Italo frühestens in fünf Jahren mehr Investitionssicherheit – und Siemens zumindest zeitnah keinen erhofften Milliardenauftrag für bis zu 30 neue Velaro-Highspeedzüge aus Krefeld.

Nur Flixtrain ist bisher ein größerer Konkurrent der Bahn Die Rahmenverträge für den Fernverkehr wurden vor zehn Jahren abgeschafft, noch in der Ära des damaligen Chefs der Deutsche Bahn AG, Rüdiger Grube. Die Trassen werden seither jedes Jahr neu vergeben. Für den Staatskonzern ist das kein Nachteil, denn auch 32 Jahre nach der Bahnreform beherrscht die DB AG mit ihren inzwischen mehr als 400 ICE noch 95 Prozent des Fernverkehrs, hat bisher nur Flixtrain als etwas größeren Konkurrenten und verwaltet zudem das bundeseigene Schienennetz.

Neue Anbieter wie Trenitalia, Go-Volta oder Regiojet stehen allerdings teils schon lange in den Startlöchern. Ohne verlässliche Rahmenverträge gehen mögliche neue Wettbewerber wie Italo jedoch hohe Risiken ein, wenn sie teure neue Züge für Deutschland anschaffen. Denn es fehlen Garantien für den längeren Zugang zum hiesigen Netz und für den Einsatz auf gefragten Strecken, mit dem der Kauf mittel- und langfristig refinanziert werden kann.

Mehr Wettbewerb – oder Schutz für die DB?

Rahmenverträge für Trassen senken die Hürden für Investoren, was wie bereits in Italien, Spanien oder Tschechien für mehr Auswahl und deutlich sinkende Preise im Fernverkehr sorgen kann. Angesichts der Probleme und des Jobabbaus in vielen Branchen könne es sich die Bundesregierung nicht länger leisten, Investoren auszubremsen, nur um den verlustreichen und problembeladenen Staatskonzern DB zu schützen, argumentieren Befürworter.

Nach Informationen unserer Redaktion wollen die Italiener, deren größter Anteilseigner inzwischen die milliardenschwere Reederei MSC ist, für die Expansion in Deutschland eine nagelneue Flotte von Velaro-Hochgeschwindigkeitszügen bei Siemens bestellen, die in Krefeld gebaut werden. Dabei soll es sich um zunächst 25 bis 30 Züge für mehrere Milliarden Euro inklusive der Wartung für 30 Jahre handeln. Italo hat also ein sehr langfristiges Interesse.

Der Großauftrag könnte mehr als 5000 Jobs in der deutschen Zugproduktion sichern sowie Tausende weitere bei Zulieferern. In Krefeld sind Kapazitäten frei, weil die verlustreiche DB Fernverkehr ihre ICE-Bestellungen bei Siemens deutlich gestreckt hat. Der Velaro ist Plattform für den ICE 3 und den ICE 3 neo. Italo bekäme also ein Modell, das in Deutschland in der DB-Variante schon zugelassen, vielfach bewährt und zudem schnell verfügbar wäre. Auf Anfrage will das Unternehmen die Pläne nicht bestätigen.

Ex-BVG-Chefin wirbt für Italo

Italo-Geschäftsführer Gianbattista La Rocca und sein einflussreicher Chairman, der langjährige Fiat- und Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo, werben seit längerer Zeit hinter den Kulissen bei der Bundesregierung und Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) für ihr Vorhaben. Als Statthalter in Deutschland haben die Italiener neben einer Agentur die gut vernetzte Managerin Eva Kreienkamp engagiert, zuletzt Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und davor Vizechefin bei der Mainzer Verkehrsgesellschaft.

An Italo S.p.A., das 2006 als Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV) in Rom gegründet wurde, sind mittlerweile auch die ebenfalls einflussreichen Finanzinvestoren GIP sowie Allianz Capital Partners beteiligt. Das Unternehmen ist der größte private Betreiber von Highspeed-Züge in Europa. Im Heimatland verbinden die 51 dunkelroten Flitzer inzwischen mehr als 50 Städte von Turin über Florenz bis Neapel mit bis zu Tempo 300 und sorgten dafür, dass auch die Staatsbahn Trenitalia ihre Angebote ausbaute und zum Vorteil vieler Reisender stark verbesserte.

Schon 2012 konnten die Italiener dort mit einer neuen Zugflotte von Alstom starten. Montezemolo, damals Verwaltungsratschef bei Fiat und Ferrari, war einer der vier Gründer aus der Industrie und seine politischen Beziehungen auch zu Silvio Berlusconi sollen beim raschen Marktzutritt sehr geholfen haben.

Zäher Streit um Rahmenverträge

In Deutschland hoffte Italo zunächst auf einen Rahmenvertrag für den Fahrplan 2028. Die DB Infra-Go, die seit der Neuaufstellung des Konzerns unabhängiger agieren soll, wollte dazu die geltenden Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) anpassen. Dagegen erhob jedoch Flixtrain Einspruch. Darauf gerieten bei einem öffentlichen Verfahrenstermin die Anwälte von Flix und Italo bereits Ende vorigen Jahres recht heftig aneinander.

Eine weitere Eskalation will Infra-Go-Chef Philipp Nagl nun offenbar vermeiden, nachdem auch der Plan zur Wiedereinführung der Rahmenverträge zum Fahrplanjahr 2029 teils auf Ablehnung stößt. Es habe „einzelne kritische Stimmen“ gegeben, heißt es in einem Rundschreiben auf den DB-Webseiten. Zuvor war das Konzept beim „Runden Tisch Kapazität“ am 16. April sowie bei Info-Terminen am 26. Februar und 3. März vorgestellt worden. Bei der Kritik gehe es auch um „Wechselwirkungen mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Trassenpreisbremse“.

Deshalb hat Nagl vorige Woche die Betroffenen um eine kurzfristige Stellungnahme gebeten. Man wolle „sehr zeitnah ein breites Bild über die aktuelle Stimmungslage zur Wiedereinführung der Rahmenverträge einholen, bevor die umfangreichen Marktkonsultationen und das offizielle Verfahren für die unterjährige Änderung der Infrastrukturnutzungsbedingungen gestartet werden“.

Sicherheit wird es wohl erst in fünf Jahren geben

Bis zum 30. April sollen die Zugangsberechtigten mitteilen, was sie für sinnvoller halten. Zur Wahl steht Option 1: Wiedereinführung der Rahmenverträge auf Basis des vorgestellten Konzepts zum Netzfahrplan 2029 ff. Oder Option 2: Wiedereinführung der Rahmenverträge auf Basis der künftigen EU-Kapazitätsverordnung voraussichtlich zur Netzfahrplanperiode 2031 ff. Alle Rückmeldungen würden „vertraulich behandelt und stellen einen wertvollen Input für die nächsten Schritte bei der Wiedereinführung von Rahmenverträgen dar.“ Ob die frühere Einführung bei negativem Votum gestoppt wird, lässt eine DB-Sprecherin auf Nachfrage offen.

In der Branche gibt es jedenfalls sehr klare Präferenzen für Option 2, denen die Infra-Go wohl folgen werde, meinen Beobachter. „Unsere Mitglieder, egal ob im Nah- oder Fernverkehr, wollen wieder Rahmenverträge, um mittelfristige Planungssicherheit für Investitionen in Rollmaterial und Taktfahrpläne zu erhalten“, heißt es bei Mofair auf Anfrage. „Wir brauchen aber auch Rechtssicherheit“, betont Matthias Stoffregen, Geschäftsführer des Wettbewerbsverbands.

Diese Sicherheit werde es nur geben, wenn „neue Rahmenverträge auf Grundlage der EU-Kapazitätsverordnung abgeschlossen werden“, also erst in fünf Jahren. Mit der Verordnung will Brüssel mehr Wettbewerb bei der Trassenvergabe schaffen, doch die nationale Umsetzung könnte noch länger dauern. Das Verkehrsministerium und Infra-Go müssten „jetzt ihre Hausaufgaben machen, damit die neuen Rahmenverträge wirklich allerspätestens 2031 gelten“, ergänzt Stoffregen und schiebt nach: „Eine weitere Verzögerung darf es auf keinen Fall geben.“

Mehr Fernverkehr – mehr Trasseneinnahmen

Wichtiges Mitglied bei Mofair ist Flixtrain. Italo ist bisher nicht im Wettbewerbsverband und hat dort weder Stimme noch Einfluss. Flix-Gründer Andre Schwämmlein betont auch öffentlich, dass nach seiner Meinung zwei Anbieter im deutschen Fernverkehr auf der Schiene ausreichten. Flixtrain fährt bisher nur eine kleine Flotte gebrauchter Fernzüge in Deutschland, hat aber einen milliardenschweren Vertrag über bis zu 65 neue Fernzüge mit dem spanischen Hersteller Talgo vereinbart. Die ersten Züge aus den iberischen Werken sollen möglichst 2028 auf lukrativen Routen starten – je später Italo dazu kommt, desto besser für Flix und die DB.

In Investoren- und Industriekreisen hofft man noch auf ein Machtwort der Politik, damit der Weg für frühere Rahmenverträge, faire Trassenvergaben und damit weitere Milliardeninvestitionen in neue Züge doch noch freigeräumt wird. Mehr Fernverkehr könnte zudem der zuletzt defizitären DB Infra-Go AG pro Jahr Hunderte Millionen Euro zusätzliche Trasseneinnahmen bringen, heißt es. Das derzeit noch teils marode und überlastete deutsche Schienennetz wird nicht als Hindernis gesehen. Zumal die Generalsanierung der 40 wichtigsten Korridore bis 2036 laufe.

Matthias Gastel sieht das anders: „Ein zusätzlicher Anbieter wird in der Regel keine zusätzlichen Zugfahrten anbieten, sondern bestehende Angebote ersetzen“, warnt der Bahnexperte der Grünen. In Deutschland seien große Bahnknoten überlastet und ließen keine zusätzlichen Angebote zu, anders als in Italien, Frankreich oder Spanien. Das bisherige Vorgehen der DB Infra-Go erscheine überhastet, denn ein eilig geschaffenes Regelwerk müsse später der europäischen Verordnung weichen. Zudem brauche es bei mehreren Anbietern ein Ticket, das flexibel in allen Zügen gilt: „Ansonsten wird das Reisen unflexibler und für die Fahrgäste im Vergleich zum Auto weniger attraktiv.“