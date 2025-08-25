 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?

Verkehrsrisiko von Männern Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?

Verkehrsrisiko von Männern: Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?
1
Fahrlehrer Ümit Yalcin ermuntert junge Frauen, den Auto fahrenden Männern ins Gewissen zu reden. Foto: Ferdinando Iannone

Junge Männer fahren deutlich riskanter als Frauen. Aber was kann man dagegen tun? Ein Besuch an einer Stuttgarter Fahrschule.

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Ümit Yalcin weiß, wie er die Männer-Mehrheit im voll besetzten Schulungsraum seiner Fahrschule am Ostendplatz packen kann. Neun Männer und sechs Frauen sitzen hier am Abend zusammen. In Lektion acht der Theorieausbildung zum Führerschein beschäftigen sie sich heute mit Geschwindigkeit und Bremsweg.

 

Zur Einstimmung sorgt der Fahrlehrer für einen Schock-Moment. Er zeigt einen Videoclip, in dem ein Auto von einem Kran auf vierzig Meter Höhe gehievt wird. Zwei hypernervös erscheinende Moderatoren sind auf den Sitzen festgeschnallt.

Schock-Video im Theorieunterricht

Dann löst sich das Seil vom Haken und das Fahrzeug rast im freien Fall auf den Boden. „40 Meter – das entspricht einer Aufprallgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern“, sagt Yalcin. Das Auto ist komplett platt. Und die Moderatoren? Die sind ausgestiegen, bevor das Auto nach einem Bildschnitt wieder hochgezogen wurde.

Auf einer Tafel hatten zuvor die Fahrschüler die höchste Geschwindigkeit notiert, die sie je selber in einem Auto erlebt haben. 240, 250, 280 oder sogar 300 stehen dort.

„Die denken zu oft, sie sind ein ganz Cooler“

Und dann stellt Yalcin die entscheidende Frage: „Ihr Lieben, woran liegt es, dass wir so schnell fahren?“ Ungeduld, sagt ein junger Mann. Stress, meint ein anderer. Doch dann ergreift eine junge Frau das Wort: „Das machen die Männer, weil sie glauben, sie können alles besser.“ Eine andere meldet sich: „Die denken zu oft, sie sind ein ganz Cooler.“ Jetzt ist Yalcin dort, wo er die Diskussion haben möchte.

Unsere Empfehlung für Sie

Unfälle in Baden-Württemberg: Männer am Steuer – ein Risiko

Unfälle in Baden-Württemberg Männer am Steuer – ein Risiko

Das baden-württembergische Innenministerium hat auf Anfrage der Grünen erfasst, wie oft Männer und Frauen Unfälle verursachen. Der Kontrast ist krass. Zwei Kategorien stechen hervor.

„Seid ihr da schon einmal bei jemand dringesessen?“, fragt er an die Frauen gerichtet. Fast alle nicken. „Also, ich finde das nicht toll, wenn man daneben sitzt“, sagt eine von ihnen: „Die wollen einen immer beeindrucken.“ Der Fahrlehrer trommelt komödiantisch auf seinen Brustkorb. „Der Gorilla-Effekt. Da fragt man sich manchmal, was will der Affe eigentlich zeigen?“ Und an die Männer in der Runde gerichtet sagt er: „Ihr versteht die Frauen nicht, ihr Männer.“ Im Raum ist es still.

Eindeutige Statistik aus Baden-Württemberg

Vor kurzem hat eine Auswertung des baden-württembergischen Innenministeriums krasse Unterschiede zwischen Männern und Frauen am Steuer zu Tage gefördert: Im Vergleich zu Frauen mehr als sechsmal so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss bei Männern unter 24, elfmal so viel unter Drogen. Männer unter 45 verursachen viermal so oft Unfälle, weil sie zu schnell fahren. Über alle Altersgruppen und Unfallursachen sind Männer doppelt bis dreimal so oft an Unfällen schuld.

Die Reflektion über das eigene Fahrverhalten ist in der Fahrschule schon lange Pflicht. Doch dieser tiefe Graben zwischen den Geschlechtern wird nur dann zum Thema, wenn Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen das offensiv ansprechen.

Hilft eine neue Social-Media-Kampagne?

Das Landesverkehrsministerium in Baden-Württemberg plant aktuell eine speziell auf jüngere Männer zugeschnittene Medienkampagne. „Ein Ansatzpunkt ist es, sie über sogenannte Peers, also Gleichgesinnte, zu erreichen, also durch eine Ansprache von anderen, denen sich die Zielgruppe verbunden fühlt“, sagt ein Sprecher.

Solche „Peers“, allerdings nicht nur auf Männer ausgerichtet, kommen aktuell schon beim Thema Alkohol- und Drogen etwa in Esslingen, Göppingen und Reutlingen an die Fahrschulen.

Fahrlehrerverband gegen Herauspicken von Männern

Aber Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, ist skeptisch bei der Idee, sich auf Männer zu fokussieren. Er nennt die jüngsten Zahlen zu deren höherem Unfallrisiko „einen uralten Hut“. Der Grat zur Diskriminierung sei schmal: „Sie können nicht eine Hälfte im Fahrschulunterricht anders behandeln als die andere.“

So blieben freiwillige Angebote, etwa Fahrsicherheitstrainings, wo gerade für Männer es durchaus reizvoll sei, die Grenzen ihres Autos kennenzulernen. „Aber da kommen halt eher diejenigen, die es nicht so nötig haben“, sagt Klima. Er setzt auf die psychologische Schulung der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer.

Helfen coole Simulatoren?

Burkhard Metzger, Präsident der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg, räumt ein, dass Männer bisher nicht gezielt adressiert werden. „Ich könnte mir vorstellen, das intensiver anzusprechen“, sagt er: „In Frankreich läuft zum Beispiel gerade eine Verkehrssicherheitskampagne sogar unter dem Motto ,fahre wie eine Frau’.“ Die Verkehrswacht selber geht regelmäßig an Schulen und stellt da etwa Fahrsimulatoren auf. „Die werden vor allem von den jungen Männern umlagert“, sagt er. Allerdings stünden Simulatoren nur begrenzt zur Verfügung.

Aktuell setzt die tiefere psychologische Reflektion über Männerbilder im Verkehr erst dann ein, wenn etwas passiert ist und eine Führerschein-Nachschulung fällig ist. Und die ist dann wegen der Unfallstatistik folgerichtig weitgehend Männersache.

Der Fahrlehrer setzt auf die Frauen

Ümit Yalcin blickt nach der Lektion zufrieden auf das Ergebnis seiner unverblümten, bewusst provokativen Ansprache. Vor der Meinung junger Frauen hätten Männer durchaus Respekt. Es gebe aber auch Momente, wo einer im Kurs bewusst contra gebe. „Der Einfluss der Fahrschule ist sowieso nicht von Dauer,“ sagt er. Viel wichtiger seien die Vorbilder in den Familien. Wenn der Vater ein Raser sei, werde es der Sohn oft auch.

Ab und zu scheint das aber auch abzuschrecken. Ein junger Mann, der 280 als selber erlebtes Tempo an die Tafel geschrieben hat, war dabei auf der Autobahn mit seinem Vater. Auf die Frage, ob ihn selber eine solche Geschwindigkeit reize, schüttelt er energisch den Kopf.

Weitere Themen

Ratten und Mäuse in Stuttgart: Weiterhin Probleme mit Nagern in und an der Klett-Passage

Ratten und Mäuse in Stuttgart Weiterhin Probleme mit Nagern in und an der Klett-Passage

Auf Tiktok ist ein Video aufgetaucht, in dem in einem Geschäft in der Klett-Passage in Stuttgart ein Nagetier zu sehen ist. Wie ist die Lage in der Passage?
Von Iris Frey
Verkehrsrisiko von Männern: Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?

Verkehrsrisiko von Männern Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?

Junge Männer fahren deutlich riskanter als Frauen. Aber was kann man dagegen tun? Ein Besuch an einer Stuttgarter Fahrschule.
Von Andreas Geldner
Umfrage der Uni Stuttgart: Bis zu 6000 Euro Einstiegsgehalt – das verdienen Absolventen der Uni Stuttgart

Umfrage der Uni Stuttgart Bis zu 6000 Euro Einstiegsgehalt – das verdienen Absolventen der Uni Stuttgart

Die Uni Stuttgart hat ihre ehemaligen Studierenden zu ihren Karrierechancen befragt und dazu, wie zufrieden sie rückblickend mit ihrem Studium sind.
Von Alexandra Kratz
Moderatorin aus Rottweil: „Kann lebensbedrohlich sein“ – Lola Weippert meldet sich nach Zwangspause

Moderatorin aus Rottweil „Kann lebensbedrohlich sein“ – Lola Weippert meldet sich nach Zwangspause

Lola Weippert kam während ihres Sommerurlaubs mit einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus. Nun ist die Moderatorin nach eigenen Worten wieder bereit durchzustarten.
Nice try, Stuttgart: Europaviertel: Mailand oder Madrid? Hauptsache nicht wie in Italien

Nice try, Stuttgart: Europaviertel Mailand oder Madrid? Hauptsache nicht wie in Italien

In unserer Reihe „Nice try, Stuttgart“ besuchen wir Orte in der Landeshauptstadt, die verbesserungswürdig sind. Im Europaviertel wurden wir nicht enttäuscht.
Von Carina Kriebernig
Verkehrsprobleme in Stuttgart-Ost: Umweltschützer wollen Durchgangsverkehr aus Gablenberg verbannen

Verkehrsprobleme in Stuttgart-Ost Umweltschützer wollen Durchgangsverkehr aus Gablenberg verbannen

Lastwagen und Pendler verursachen in Stuttgart-Ost Lärm und Abgase. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert, die Anwohner zu entlasten und schlägt drastische Maßnahmen vor.
Von Sebastian Steegmüller
Stuttgarter Weindorf: Der teuerste Trollinger der Welt und andere Raritäten

Stuttgarter Weindorf Der teuerste Trollinger der Welt und andere Raritäten

Die einen sind auf der Suche nach dem günstigsten Viertele, andere schätzen die exklusivsten Weine. Auch die gibt es auf dem Weindorf – in besonders großen Mengen.
Von Matthias Ring
Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: So schmeckt’s in Stuttgarts einzigem indonesischen Restaurant

Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte So schmeckt’s in Stuttgarts einzigem indonesischen Restaurant

In der Schulstraße gibt’s ein neues Lokal: Jojo’s Resto & Bar. Gekocht wird indonesisch: Gado-Gado, Rengdang und Nasi Kuning. Wie’s schmeckt, verrät Kulinarikreporterin Petra Xayaphoum.
Von Petra Xayaphoum
Cannstatter Volksfest 2025: Bierpreis auf dem Wasen über 15 Euro - in welchem Zelt kostet die Maß wie viel?

Cannstatter Volksfest 2025 Bierpreis auf dem Wasen über 15 Euro - in welchem Zelt kostet die Maß wie viel?

Noch wird auf dem Weindorf gefeiert, doch bald schon beginnt das Cannstatter Volksfest. Maß statt Viertele heißt es dann wieder, was muss man fürs Bier ausgeben?
Von Frank Rothfuß
Stuttgarter Weindorf: „Es könnte ruhig noch mehr Alternativen zum Wein geben“

Stuttgarter Weindorf „Es könnte ruhig noch mehr Alternativen zum Wein geben“

Von Lavendel Spritz bis Johannisbeer-Schorle: Auf dem Weindorf wächst das Angebot abseits des Weins. Gäste und Wirte erzählen, welche Alternativen gefragt sind.
Von Marie Part
Weitere Artikel zu Stuttgart Männer Frauen
 