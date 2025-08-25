Verkehrsrisiko von Männern Wie kann der „Gorilla am Steuer“ gebändigt werden?
Junge Männer fahren deutlich riskanter als Frauen. Aber was kann man dagegen tun? Ein Besuch an einer Stuttgarter Fahrschule.
Junge Männer fahren deutlich riskanter als Frauen. Aber was kann man dagegen tun? Ein Besuch an einer Stuttgarter Fahrschule.
Ümit Yalcin weiß, wie er die Männer-Mehrheit im voll besetzten Schulungsraum seiner Fahrschule am Ostendplatz packen kann. Neun Männer und sechs Frauen sitzen hier am Abend zusammen. In Lektion acht der Theorieausbildung zum Führerschein beschäftigen sie sich heute mit Geschwindigkeit und Bremsweg.