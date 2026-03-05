Der AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg gerät wegen neuer Vorwürfe massiv in Erklärungsnot. Nicht nur die Ehefrau, auch sein Adoptivvater soll in einem AfD-Büro angestellt sein.
05.03.2026 - 09:33 Uhr
Erst die Ehefrau, jetzt auch der Vater: Gegen den AfD-Spitzenkandidaten bei der baden-württembergischen Landtagswahl, Markus Frohnmaier, gibt es neue Vorwürfe in der AfD-Vetternwirtschaftsaffäre. Demnach verfüge auch sein Adoptivvater über eine Stelle in einem AfD-Büro und erhalte damit indirekt Geld aus öffentlichen Mitteln. Das berichtet das Nachrichtenportal t-online. Zuvor war bekannt geworden, dass Frohnmaiers Frau das Berliner Büro des baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Johann Martel leitet.