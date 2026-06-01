Der erfolgreiche VfB-Stürmer gibt nach seiner Auswechslung im WM-Test schnell Entwarnung. Den Flug in die USA will er nun vorwiegend im Liegen absolvieren.
01.06.2026 - 08:00 Uhr
Da stand er nun. In seinem neuen grünen Trainingsanzug und mit einem Grinsen im Gesicht. Typisch Deniz Undav. Er hatte zuvor beim 4:0 gegen Finnland ja auch ein typisches Undav-Spiel geboten – mit zwei Treffern und einer Torvorlage im WM-Test. Doch dann hatte sich der Stürmer des VfB Stuttgart an die oberen Oberschenkel oder die „unteren Arschbacken“ gegriffen. Irgendwo in diesem Bereich schmerzte es.