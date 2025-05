Der Bundesligist verliert zu oft und der Trainer wird zusehends kritisch beäugt. Nun stellt Sebastian Hoeneß klar, wie er die Lage mit der Mannschaft einschätzt.

Carlos Ubina 02.05.2025 - 14:10 Uhr

Mit ausgefahrenen Antennen bewegt sich Sebastian Hoeneß über den Trainingsplatz. Um Stimmungen wahrzunehmen. Bei einzelnen Spielern, aber auch in der Mannschaft insgesamt. Dazu führt er Gespräche oder er beobachtet die Fußballprofis des VfB Stuttgart nur. Wie sie agieren und reagieren. Und was der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten an Signalen empfängt, ergibt für den 42-Jährigen einen „angemessenen“ Umgang mit der sportlichen Situation. Dieser speist sich aus der Unzufriedenheit mit dem elften Tabellenplatz und dem Frust darüber, so viele Punkte in den vergangenen Partien verschenkt zu haben.